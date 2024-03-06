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6 марта, 17:25

МВД РФ объявило в розыск американского журналиста Тома Рогана

Американский журналист Том Роган. Фото © YouTube / Fox News

Американский журналист Том Роган. Фото © YouTube / Fox News

Журналист The Washington Examiner Том Роган, который ранее был включён в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга, объявлен в розыск по линии МВД России. Карточка с его именем и фамилией появилась в разыскной базе на сайте ведомства. Уточняется, что Рогана ищут по одной из статей Уголовного кодекса нашей страны.

Напомним, что в мае 2018 года Следственный комитет России сообщал о возбуждении уголовных дел по "террористическим" статьям в отношении Рогана за его колонку в The Washington Examiner, где журналист призывал взорвать Крымский мост. Вторым фигурантом дела стал редактор Гердон Хьюго, разместивший этот материал на сайте журнала. В марте 2024 года он также попал в перечень экстремистов и террористов, как следует из базы данных Росфинмониторинга.

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Ранее Life.ru сообщал, что сотрудники российских правоохранительных органов вновь разыскивают украинского журналиста Дмитрия Гордона*. Против него возбуждено новое уголовное дело по статье о призывах к террористической деятельности и оправдании терроризма, по которой грозит до пяти лет лишения свободы.

* Включён в России в реестр физлиц-иноагентов и реестр террористов и экстремистов.

Марина Калегина
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