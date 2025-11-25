Продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин сбежал в США и отказался возвращаться в Россию

Продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин, объявленный в розыск по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере, находится на территории США и не намерен возвращаться в Россию. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

По их данным, несмотря на наличие у Разина гражданства Турции наряду с российским, он скрылся от следствия в США и уклоняется от участия в процессуальных действиях. В отношении продюсера возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ, он объявлен в межгосударственный розыск, а расследование ведётся заочно.

Следствие считает, что Разин незаконно присвоил средства, предназначенные в качестве лицензионного вознаграждения поэту Сергею Кузнецову за использование его музыкальных произведений. Размер ущерба, по предварительной оценке экспертов, составляет около 500 млн рублей, однако эта сумма может быть скорректирована по мере завершения следственных действий.

Адвокат семьи Юрия Шатунова Асель Мухтарова-Казарновская уточнила, что уголовное дело было возбуждено ещё в 2021 году. По версии следствия, Разин длительное время получал деньги, используя поддельный договор с Кузнецовым и представляясь правообладателем его произведений. Вдова поэта признана потерпевшей стороной.

Официальных комментариев со стороны самого Разина или его представителей пока не поступало. В случае признания вины ему может грозить до 10 лет лишения свободы.

Андрей Разин — продюсер и один из создателей группы «Ласковый май», основанной в конце 1980-х годов. Именно он занимался организацией гастролей коллектива, продвижением Юрия Шатунова и оформлением прав на музыкальный каталог группы, включающий песни поэта и композитора Сергея Кузнецова. После распада «Ласкового мая» между Разиным и авторами песен неоднократно возникали публичные конфликты из-за авторских прав и финансовых претензий.

Ранее Разин уже находился в центре громких судебных разбирательств, связанных с правами на творчество «Ласкового мая», а также публичных конфликтов с Юрием Шатуновым и его семьёй. В разные годы он покидал Россию, заявляя о преследовании и конфликте с официальными структурами, и жил за границей — в том числе в США и Турции.