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4 июня, 09:48

«Битва поколений»: Константин Эрнст раскрыл детали перезапуска «Фабрики звёзд»

Эрнст: В обновлённой «Фабрике звёзд» сойдутся продюсеры старой и новой школы

Обложка © ТАСС / Александр Казаков

Обложка © ТАСС / Александр Казаков

Константин Эрнст на полях ПМЭФ поделился с «Ведомостями» подробностями о грядущем обновлении «Фабрики звёзд». Гендиректор Первого канала отметил, что новая версия шоу будет значительно отличаться от оригинала двадцатилетней давности.

Эрнст пояснил, что в основе перезапуска лежит противостояние продюсеров: один будет представлять старую школу «Фабрики», а другой – современных музыкантов, появившихся за последнее десятилетие. Таким образом, столкнутся два поколения продюсерского мастерства.

«То есть будет две команды, и получится, что продюсер старой школы будет бороться с продюсером новой формации», – рассказал Эрнст.

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Ранее СМИ писали, что легендарная «Фабрика звёзд» готовится к перезапуску на Первом канале в начале 2027 года. Конкурсантов снова поселят в «Звёздном доме» под прицелами скрытых камер, где им предстоит три месяца оттачивать вокал, танцы и актёрскую игру. Зрителям представят 12 отчётных концертов и еженедельные обзоры. Ведущей, как и прежде, останется Яна Чурикова.

Всё самое яркое о знаменитостях, шоу и киноиндустрии — в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

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Наталья Демьянова
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