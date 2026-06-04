«Битва поколений»: Константин Эрнст раскрыл детали перезапуска «Фабрики звёзд»

Константин Эрнст на полях ПМЭФ поделился с «Ведомостями» подробностями о грядущем обновлении «Фабрики звёзд». Гендиректор Первого канала отметил, что новая версия шоу будет значительно отличаться от оригинала двадцатилетней давности.

Эрнст пояснил, что в основе перезапуска лежит противостояние продюсеров: один будет представлять старую школу «Фабрики», а другой – современных музыкантов, появившихся за последнее десятилетие. Таким образом, столкнутся два поколения продюсерского мастерства.

«То есть будет две команды, и получится, что продюсер старой школы будет бороться с продюсером новой формации», – рассказал Эрнст.

Ранее СМИ писали, что легендарная «Фабрика звёзд» готовится к перезапуску на Первом канале в начале 2027 года. Конкурсантов снова поселят в «Звёздном доме» под прицелами скрытых камер, где им предстоит три месяца оттачивать вокал, танцы и актёрскую игру. Зрителям представят 12 отчётных концертов и еженедельные обзоры. Ведущей, как и прежде, останется Яна Чурикова.