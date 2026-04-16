«Кораблики» снова в строю: Соколовский и Бикбаев решили возродить «БиС» спустя 17 лет после распада

Влад Соколовский и Дмитрий Бикбаев вернули на сцену группу «БиС». Артисты познакомились на проекте «Фабрика звёзд — 7» в 2007 году: их хиты «Твой или ничей», «Кораблики» и «Катя» знала вся Россия. Однако их коллектив распался через три года. И вот, спустя почти два десятилетия, дуэт снова вместе.

Артисты пояснили, что они просто захотели воссоединиться. Без продюсеров и планов «завоевать мир», рассказывает Леди Mail. Соколовский показал Бикбаеву новую песню — тот сразу загорелся идеей. Фанаты повзрослели вместе с ними. Некоторые пришли на концерт уже с детьми. Аудитория сейчас — это люди, которым есть что вспомнить и на кого посмотреть в будущем. Новые песни отражают их взрослое «я».

Бикбаев добавил, что получил возможность говорить с молодёжью о важном на её языке. Песни Соколовского — про ценности, дружбу и жизнь. В сентябре дуэт выступит с большими концертами в Москве и Петербурге — зрителей ждёт технологичное шоу.

Несмотря на общие планы, артисты продолжают сольные проекты. Соколовский пишет авторскую музыку. Бикбаев работает художественным руководителем Московского драматического театра на Покровке.

Ранее Мадонна официально анонсировала новый альбом — Confessions on a Dance Floor: Part II. Диск станет продолжением культовой танцевальной пластинки 2005 года. Релиз запланирован на 3 июля — альбом выйдет на лейбле Warner Records. Это первый полноформатный релиз поп-иконы за последние семь лет.