Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

16 апреля, 08:27

67-летняя Мадонна в белье анонсировала первый за семь лет альбом

Мадонна в белье анонсировала альбом Confessions on a Dance Floor: Part II

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / madonna

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / madonna

Мадонна официально объявила о выходе пластинки Confessions on a Dance Floor: Part II. Диск, являющийся продолжением её культового танцевального альбома 2005 года, появится 3 июля на лейбле Warner Records. Это первый полноформатный релиз поп-иконы за последние семь лет.

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / madonna

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / madonna

В создании пластинки снова участвовал диджей Стюарт Прайс — тот самый продюсер, который стоял за оригиналом и помог родиться хитам Hung Up, Sorry и Jump. Анонс поп-звезда сопроводила яркой обложкой: на снимке 67-летняя певица сидит на фиолетовых колонках в одном нижнем белье, а её лицо закрывает кусок розовой ткани.

В своём обращении к поклонникам Мадонна объяснила философию будущего альбома. По её словам, люди должны танцевать, праздновать и молиться своими телами — эти практики насчитывают тысячи лет и являются духовными. Танцпол она назвала ритуальным пространством, местом встречи со своими ранами и хрупкостью.

«Рейв — это искусство. Звук, свет и вибрация изменяют наше восприятие, втягивая нас в трансовое состояние, растворяя эго и время», — поделилась исполнительница.

Она намекнула на возвращение к танцевальному звучанию ещё после подписания контракта с Warner Records — спустя почти 20-летний перерыв.

67-летняя Мадонна снялась голой верхом на молодом любовнике и показала фото в кружевах
67-летняя Мадонна снялась голой верхом на молодом любовнике и показала фото в кружевах

Ранее Life.ru писал, что Пол Маккартни анонсировал новый сольный альбом The Boys of Dungeon Lane. Название пластинка получил в честь улицы в ливерпульском пригороде Спик, где прошли детские годы артиста. Альбом, по словам Маккартни, будет посвящён в основном воспоминаниям о родном городе. Сейчас улица Данджен-лейн упирается в аэропорт имени Джона Леннона, названный в честь его легендарного партнёра по The Beatles.

Дарья Денисова
