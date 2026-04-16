67-летняя Мадонна в белье анонсировала первый за семь лет альбом

Мадонна официально объявила о выходе пластинки Confessions on a Dance Floor: Part II. Диск, являющийся продолжением её культового танцевального альбома 2005 года, появится 3 июля на лейбле Warner Records. Это первый полноформатный релиз поп-иконы за последние семь лет.

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / madonna

В создании пластинки снова участвовал диджей Стюарт Прайс — тот самый продюсер, который стоял за оригиналом и помог родиться хитам Hung Up, Sorry и Jump. Анонс поп-звезда сопроводила яркой обложкой: на снимке 67-летняя певица сидит на фиолетовых колонках в одном нижнем белье, а её лицо закрывает кусок розовой ткани.

В своём обращении к поклонникам Мадонна объяснила философию будущего альбома. По её словам, люди должны танцевать, праздновать и молиться своими телами — эти практики насчитывают тысячи лет и являются духовными. Танцпол она назвала ритуальным пространством, местом встречи со своими ранами и хрупкостью.

«Рейв — это искусство. Звук, свет и вибрация изменяют наше восприятие, втягивая нас в трансовое состояние, растворяя эго и время», — поделилась исполнительница.

Она намекнула на возвращение к танцевальному звучанию ещё после подписания контракта с Warner Records — спустя почти 20-летний перерыв.

