Пол Маккартни анонсировал новый сольный альбом The Boys of Dungeon Lane

Британский музыкант Пол Маккартни анонсировал выход своего 18-го сольного альбома. Новая пластинка получила название The Boys of Dungeon Lane («Ребята с Данджен-лейн») — в честь улицы в ливерпульском пригороде Спик, где прошли детские годы артиста.

Как отметил исполнитель в пресс-релизе, в треке есть отсылки к Джону Леннону и Фортлин-роуд — улице, где он раньше жил.

«Я жил в районе под названием Спик — это довольно рабочий район. У нас почти ничего не было, но это не имело значения, потому что люди вокруг были замечательные, и ты даже не замечал, что у тебя есть так мало», — рассказал музыкант в пресс-релизе.

Альбом, по словам Маккартни, будет посвящён в основном воспоминаниям о родном городе. Сейчас улица Данджен-лейн упирается в аэропорт имени Джона Леннона, названный в честь его легендарного партнёра по The Beatles.

Одновременно с объявлением о выходе первой за шесть лет пластинки для прослушивания стала доступна одна из композиций с будущего альбома — лирическая поп-песня Days We Left Behind. Релиз запланирован на ближайшее время.