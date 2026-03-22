Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 марта, 03:52

BTS дали первый за четыре года концерт в Сеуле на несколько сотен тысяч зрителей

В центре Сеула прошёл первый за четыре года концерт южнокорейской группы BTS. Мероприятие состоялось на площади Кванхвамун, вход для зрителей был свободным. В районе проведения мероприятия собралось несколько сотен тысяч зрителей.

Это первый полноценный концерт группы после длительного перерыва, связанного с военной службой участников. Непосредственно перед выступлением коллектив выпустил новый альбом Arirang. В апреле 2026 года BTS отправятся в мировое турне в поддержку пластинки.

Ранее министр финансов Республики Корея Ку Юн Чхоль заявил, что концерт популярной K-pop-группы BTS в центре Сеула окажет мультипликативный эффект на экономику страны, исчисляемый триллионами вон.

Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

Артём Гапоненко
  • Новости
  • bts
  • Южная Корея
  • Шоубиз
  • Музыка
  • Культура
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar