Миллионеры плачут о нищете: 7 российских звёзд, которые жалуются на крошечные доходы — верите им?

Российский шоу-бизнес переживает настоящую эпидемию бедности. По крайней мере, если верить самим артистам. Певцы, актрисы и балерины наперебой рассказывают о крошечных доходах, мизерных пенсиях и жестокой несправедливости судьбы. Мы собрали самые яркие истории звёздных жалоб, от которых у обычных людей глаза на лоб лезут. Парадокс в том, что эти же артисты регулярно мелькают на светских мероприятиях, выкладывают фото из роскошных отелей и хвастаются обновками от люксовых брендов. Но давайте по порядку разберёмся в этой трогательной симфонии о тяготах звёздной жизни.

Полина Гагарина: концерты приносят только травмы, а не деньги

Певица Полина Гагарина недавно поделилась откровением, которое повергло в шок миллионы поклонников. Оказывается, артисты не зарабатывают на концертах, а только тратят деньги и здоровье! По словам Гагариной, от подготовки к выступлениям и самих концертов у артистов страдают суставы и связки. «Вылетают плечи, ноги, бёдра. Мы их вставляем обратно и снова идём выступать», — пожаловалась певица.

Трогательная картина, не правда ли? Только вот непонятно, зачем тогда продолжать эту мучительную карьеру, если она приносит одни убытки? Может, дело всё-таки не в деньгах, а в любви к сцене и поклонникам? Или гонорары за корпоративы и частные мероприятия всё же покрывают расходы на ортопедов? Эти вопросы Гагарина оставила без ответа, сосредоточившись на описании своих страданий ради зрителей.

Стас Михайлов: в России артистам приходится выпускать пять-шесть дисков, чтобы «зайти в уши»

Народный любимец Стас Михайлов тоже решил просветить публику относительно тягот творческой профессии. По его словам, западные музыканты живут припеваючи за счёт альбомов — там одна песня вроде Hotel California может принести миллиарды. А вот российским артистам приходится куда сложнее: нужно выпустить минимум пять-шесть дисков, чтобы хотя бы «зайти кому-то в уши». «Все говорят: артисты зажрались! Да что они зажрались-то?» — возмутился певец.

Михайлов живописно обрисовал эшелон людей, которые дарят радость народу, но при этом всю жизнь борются с какими-то историями, остаются на передовой и терпят сложности с неприятностями. Правда, какие именно сложности преследуют человека с многомиллионными гонорарами и собственным особняком, артист скромно умолчал. Видимо, выбор между Мальдивами и Сейшелами действительно даётся нелегко.

Юрий Лоза: певец «выживает» на 16 тысяч рублей пенсии

Бард Юрий Лоза совершил удивительное открытие — на пенсию в России прожить сложно! Артист с горечью поведал, что государство, узнав о его «лишнем доходе» от авторских прав и выступлений, лишило его московской доплаты. Теперь вместо тридцати-сорока тысяч Лоза получает всего шестнадцать тысяч рублей. «Смеётесь, что ли? Как можно прожить на тридцать-сорок тысяч в Москве? А теперь даже меньше — шестнадцать тысяч», — возмутился певец.

По его словам, судьба творческого человека такова, что всё время приходится трудиться, чтобы был капитал. Лоза честно признался, что теперь вынужден чаще работать на корпоративах, «чтобы не загнуться». Забавно, что многие его соотечественники как-то умудряются не загибаться на зарплату в двадцать тысяч, да ещё и без возможности подработать на корпоративе за пару сотен тысяч за вечер. Но это, видимо, совсем другая история.

Кристина Асмус: миллионерша пожаловалась на театральную зарплату в 21 тысячу

Актриса Кристина Асмус, бывшая жена Гарика Харламова, живёт в роскошном особняке на Рублёвке и зарабатывает в месяц более двух миллионов рублей. Казалось бы, о чём ещё мечтать? Но Кристина нашла повод для жалоб — её театральная зарплата составляет всего 21 700 рублей. Правда, актриса скромно умолчала о гигантских гонорарах за съёмочный день. Например, СМИ сообщают, что за фильм «Входя в дом, оглянись» Асмус получила 450 тысяч рублей.

Или вот, к примеру, вспомним, что актриса не против рекламных публикаций в своих аккаунтах — учитывая её охваты, можно предположить что за один пост она может получать около 200 тысяч рублей. Но нет, давайте поговорим о несправедливых 21 тысяче от театра! Россияне после этого заявления рвали и метали, справедливо отмечая лицемерие подобных жалоб. Когда у тебя в кармане миллионы, сетовать на официальную зарплату выглядит как минимум странно.

Иосиф Пригожин: блогеры отнимают хлеб у бедных артистов

Продюсер Иосиф Пригожин нашёл виновников всех бед российских артистов — это блогеры! По его мнению, случайные люди отнимают хлеб у настоящих профессионалов. «Когда люди не знают аккордов, а технологии позволяют петь кому угодно, это девальвирует профессию музыканта», — возмутился Пригожин. Продюсер пожаловался, что блогеров слишком много и некоторые из них даже становятся певцами, не понимая сути этой профессии. Правда, тут же признал, что бороться с этим должен зритель своим рублём — если ему нравится, то окей.

Получается интересная логика: народ сам выбирает, кого слушать, но выбирает неправильно, потому что должен поддерживать именно профессиональных артистов, а не каких-то там блогеров. Видимо, простые люди просто не понимают, что культура должна воспитывать, а не развлекать. И уж точно не давать возможности зарабатывать тем, кто не входит в избранный круг.

Анастасия Волочкова: балерина требует 200 миллионов за украденную карьеру

Балерина Анастасия Волочкова превзошла всех в масштабе претензий. Она заявила, что Большой театр с 2003 года не позволил ей станцевать ни одного спектакля, а с 1998 года ни разу не выплатил зарплату. Теперь бывшая прима требует 200 миллионов рублей за моральный ущерб и деньги за семнадцать лет работы. «У меня украли семнадцать лет моей карьеры, когда я могла до сих пор танцевать ведущие партии на сцене Большого театра», — сказала Волочкова со слезами на глазах.

По её словам, руководство театра не отчисляло в Пенсионный фонд никаких денег, поэтому пенсию ей не назначили. «Я не получала в Большом театре ни копейки со дня моего прихода, с 1998 года», — заявила балерина. Правда, как она умудрялась жить все эти годы без зарплаты, Волочкова не уточнила. Видимо, на одно лишь искусство и любовь к танцу.

Лолита: певице повысили пенсию до 27 тысяч, но этого хватит только на пять дней еды

Певица Лолита Милявская тоже внесла свой вклад в копилку звёздных жалоб. Артистка рассказала, что ей повысили пенсию до 27 тысяч рублей, но квартплата съедает 24 тысячи. «Значит, остаётся, если не болеть, три тысячи. Как бы ни считала, нужно пить воду из-под крана и жрать только дней пять в месяц», — заявила Лолита.

Чтобы проиллюстрировать свою бедность, певица сняла видео в магазине, где набрала в корзину дешёвую колбасу, яйца и кукурузные хлопья. По её словам, трёх тысяч рублей хватит только на это. Забавно, что Лолита забыла упомянуть о своих концертах, телепроектах и других источниках дохода. Но зачем портить такую трогательную картину нищеты реальными цифрами? Образ страдающей артистки, которая вынуждена экономить на еде, выглядит куда драматичнее.