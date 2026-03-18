Надежде Бабкиной — 76 лет! Вот почему артистка остаётся символом русской народной сцены

Завтра Надежде Бабкиной исполняется 76 лет, но она по-прежнему остаётся одной из самых ярких фигур на российской эстраде. Женщина с баяном, хозяйка «Русской песни», скандальная героиня светских хроник — всё это об одной и той же артистке, которая умудрилась превратить народное творчество в мейнстрим. За полвека карьеры она пережила всё: триумфы и предательства, любовь с мужчиной на 30 лет младше, конфликт с главной соперницей и армию хейтеров, критикующих каждую морщинку на её лице. Но Бабкина продолжает выходить на сцену, собирать аншлаги и доказывать, что народная песня может быть современной.

Дочь волжского казака, которую родители хотели сделать врачом

Надежда родилась 19 марта 1950 года в Ахтубинске, где отец председательствовал в колхозе, а мать учила младшеклассников правильно держать ручку. Георгий Бабкин был потомственным казаком, всю жизнь пел и играл на инструментах, но дочь в музыкальную школу не отдал. Зато отправил туда старшего сына Валерия. Надежде прочили карьеру врача или педагога — всё что угодно, только не сцену.

Но девочка с берегов Волги упрямо ходила в школьный кружок художественной самодеятельности, таскала за собой тяжёлые платья для выступлений и мечтала о чём-то большем, чем жизнь в провинциальном городке. В 1967 году десятиклассница Надя выиграла Всероссийский конкурс молодёжи в жанре русской народной песни. И родители поняли, что проиграли битву за её будущее.

Побег из мединститута и рождение легенды

Родители всё-таки уговорили дочь поступить в медицинский, но её хватило ровно на один семестр. Надежда бросила институт посреди учебного года и сбежала в Астрахань, где стала студенткой музыкального училища. Родители были в ярости, но остановить её уже было невозможно. После училища Бабкина рванула в Москву, поступила в институт имени Гнесиных на дирижёрско-хоровой факультет и там же в 1974 году собрала вокальный ансамбль «Русская песня».

Сначала это были шесть девушек, потом к ним присоединились мужчины, а в 1976-м коллектив выступил на Всероссийском конкурсе советской песни в Сочи и проснулся знаменитым. В 1978-м ансамбль получил золотую медаль на конкурсе в Братиславе, начал работать при Москонцерте, а Надежда стала его художественным руководителем. С тех пор она руководит коллективом уже почти полвека, хотя давно могла бы уйти на пенсию и спокойно доживать свой век на даче.

Народные песни, которые стали шлягерами всей страны

Бабкина сделала то, что до неё мало кому удавалось: она превратила русскую народную песню в популярный жанр, который слушали не только бабушки в деревнях, но и молодёжь в больших городах. «Москва златоглавая», «Как хотела меня мать», «Если хочешь быть военным», «Девушка Надя» — эти композиции знали наизусть миллионы. Ансамбль выполнил больше сотни аранжировок народных песен, создал десятки концертных программ и спектаклей-обрядов, гастролировал по всему Советскому Союзу и за границей.

В 1987 году коллектив выступил на легендарном митинге-концерте «Наш ход» в Измайлове вместе с Владимиром Пресняковым и американскими группами — это был первый в истории СССР совместный концерт с участием советских и зарубежных звёзд. А в 2014-м артисты «Русской песни» выступили на церемонии открытия зимней Олимпиады в Сочи. К тому времени коллектив уже давно превратился в целый театр фольклора с несколькими ансамблями, детской студией и балетом.

Война с Кадышевой: две Надежды не поделили народную сцену

В середине 90-х началась настоящая холодная война между двумя королевами русской песни. Бабкина публично называла творчество Кадышевой пошлостью, утверждая, что та не поёт настоящие народные песни. В 2010 году во Владивостоке конфликт достиг апогея, когда Бабкина заявила, что она одна-единственная поёт народные песни, а Кадышева исполняет песни своего мужа в попсовом варианте и при этом безобразно одета.

Интернет взорвался обсуждениями, а в 2020-м экс-участник «Дома-2» Рустам Солнцев разогнал слух, будто артистки подрались на съёмках «Новогоднего огонька» и Кадышева врезала Бабкиной баяном. Позже выяснилось, что это была выдумка, но история разошлась по всем СМИ. Конфликт исчерпал себя только в 2022 году, когда обе артистки поняли, что делят одну и ту же аудиторию, где хватит места для всех.

Любовь с Розенбаумом и гостевой брак с мужчиной на 30 лет младше

Романы Надежды Бабкиной: Розенбаум, Гор, малоизвестные факты. Певцы Надежда Бабкина и Евгений Гор.

Официально замужем Надежда была только один раз — за барабанщиком Владимиром Заседателевым, от которого родила сына Данилу. Брак продлился с 1974-го по 1991 год и закончился из-за измен мужа и его зависти к её успеху. В 80-х за Бабкиной ухаживал Александр Розенбаум, который тогда был женат. Роман быстро закончился, но Надежда до сих пор уверена, что была лучшей женщиной в его жизни. А в 2003 году на конкурсе в Саратове она познакомилась с молодым певцом Евгением Горшечковым, которому было всего 23 года. Спустя год они появились как пара на записи «Песни года», и началось.

Евгения называли альфонсом, Надежду — выжившей из ума, но их это не волновало. Они прожили вместе больше 20 лет, практикуя гостевой брак — каждый жил в своей квартире, встречались когда хотели. Бабкина объясняла, что терпеть не может, когда дома постоянно кто-то маячит. Евгений трижды делал ей предложение, но она отказывалась. В 2023-м появились слухи, что Надежда бросила Гора ради своего пиарщика Сергея Рябова, но она не подтверждала роман, а вскоре и вовсе уволила мужчину.

Пластика, диеты и армия хейтеров в соцсетях

Бабкиной исполняется 76, но она продолжает выглядеть моложе своих лет — правда, ценой регулярных походов к пластическому хирургу. Она делала круговую подтяжку лица, уколы красоты и другие процедуры, о которых рассказывала без стеснения. Артистка отвечала на критику, что весь Запад стоит на пластике, а в России какое-то дикое общество, которое обязательно должно по этому поводу судить-рядить.

Но пользователи продолжали обсуждать её раздутое лицо, писать злые комментарии под каждым фото и сравнивать старые снимки с новыми. Помимо операций, Надежда сидела на диетах — однажды за три месяца сбросила 22 килограмма, о чём рассказала в программе «Секрет на миллион». Критиковали её и за личную жизнь с молодым возлюбленным, и за конфликт с Кадышевой, и даже за то, что сын Данила сменил фамилию Заседателев на Бабкин после 2019 года.

Надежда Бабкина могла бы давно уйти на покой, получать пенсию и изредка давать интервью о былой славе. Но она продолжает гастролировать, вести театр «Русская песня» и сниматься в телепроектах. Она остаётся символом русской народной сцены не потому, что идеальна, а потому, что упряма, талантлива и не боится быть собой. В мире, где все хотят нравиться, Бабкина позволяет себе роскошь не оглядываться на чужое мнение.