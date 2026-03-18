Дима Билан вышел в свет в кожаном пиджаке и казаках 24-летней давности

Певец Дима Билан стал гостем закрытого пресс-завтрака премии «МУЗ-ТВ 2026», где появился в необычном образе. Артист надел молочный кожаный пиджак, медную рубашку, дополнив лук очками, кольцом и цепочкой. Но главной деталью стали казаки, которым уже больше двух десятков лет.

Билан рассказал, что купил их ещё в 2002 году — и именно в них 24 года назад впервые отправился на музыкальную премию.

«Реально посмотрите на красной дорожке я был в этих казаках 24 года назад», — заявил певец в беседе с «Газетой.ru».

Сама церемония «МУЗ-ТВ 2026. Движение» пройдёт 6 июня в Live Арена. Организаторы обещают, что в этом году премия начнёт писать новую историю, подводя музыкальные итоги года.

Ранее Дима Билан рассказал, что наконец осуществил давнюю мечту — купил дом у самой воды. Ради этой недвижимости ему пришлось расстаться с двумя другими объектами недвижимости и взять кредит. Теперь, по словам артиста, река протекает прямо за его домом, и в ней можно ловить рыбу.