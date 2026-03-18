Певец Шура — о планах стать отцом: «Каждые три месяца сдаю анализы»

Певец Шура на своём весеннем концерте рассказал журналистам о планах стать отцом. Из-за онкологического заболевания, с которым артист боролся семь лет, он не мог планировать детей раньше. Лечение в Швейцарии потребовало срочного вмешательства, и, как признаётся певец, оно произошло слишком поздно.

«Мы не ожидали, что будет химиотерапия. Не успели», — сказал артист, вспоминая борьбу с тяжёлым недугом в разговоре с корреспондентом Пятого канала.

Сейчас Шура регулярно сдаёт сперму на анализы — каждые три месяца. Он объяснил, что таким образом проверяет, всё ли в порядке, и держит ситуацию под контролем.

На вопрос о суррогатном материнстве артист ответил кратко: «Как пойдёт». Ранее он не раз признавался, что боится передать болезнь наследникам, поэтому тщательно следит за здоровьем.

В каком-то смысле артист поделился хорошими новостями, ведь в прошлом году он говорил, что его мечте о большой семье не суждено сбыться и из-за тяжёлого лечения он потерял возможность иметь детей. Похоже, что последствия для здоровья оказались не такими фатальными, как боялся певец, и в будущем Шура сможет стать отцом.