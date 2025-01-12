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12 января, 08:10

«Бывший наркоман, онкобольной»: Шура раскрыл, почему его мечта о семье не осуществится

Шура заявил, что не решится на рождение детей после рака

Певец Шура. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / shuramedvedev

Певец Шура. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / shuramedvedev

Певец Шура откровенно признался, что не сможет стать отцом, несмотря на давнюю мечту о большой семье. Он пояснил, что сложное лечение отразилось на его здоровье и способности к деторождению. Сейчас 49-летний исполнитель одинок.

«Я всегда хотел семью и всегда хотел детей... До того как онкологии не случилось. Я даю себе оценку... Бывший наркоман, онкобольной, прошедший 18 курсов химиотерапии, никакой нормальный плод не произведёт. Я ещё пока на себя толком не заработал, как бы смешно это сейчас ни звучало, а ребёнку нужно очень много», — рассказал Шура в подкасте «ЧЁРНОЕ/БЕЛОЕ».

Однако со слов певца, у него всё же есть дети, о которых он заботится, — это его крестница и племянница. В их жизни артист старается принимать активное участие и поддерживать тёплые отношения.

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Ранее Шура не постеснялся ответить на вопрос о том, кто является самым патриотичным певцом в России. Нескромный артист назвал самого себя.

Мария Любицкая
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