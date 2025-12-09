Шура рассказал, как встретил лучший Новый год в жизни в участке с бомжами

Певец Шура (Александр Медведев) рассказал, что однажды встретил Новый год в полицейском участке, и назвал эту ночь самой лучшей в своей жизни. Историю, напоминающую анекдот, он поведал Общественной Службе Новостей.

По словам артиста, он был в необычном образе, немного выпил и случайно упал в яму на улице. Подъехавшие полицейские приняли его за представителя «древнейшей профессии», не узнав в нём известного певца.

«Меня отвезли в участок, слово за слово, и отправили в камеру к другим ребятам», — рассказал Шура.

Его сокамерниками оказались бездомные, которые сразу узнали звезду. Они начали петь все его хиты, так как ранее смотрели клипы по телевизорам в витринах магазинов электроники. Эта необычная встреча и стала для Шуры лучшим новогодним воспоминанием.

Ранее продюсер Сергей Лавров раскрыл главный тренд новогодних корпоративов — полную аполитичность. Заказчики хотят просто праздника без громких заявлений со сцены. Именно поэтому невероятным спросом, по его словам, пользуется певец Шура, чей гонорар уже достиг 5 миллионов рублей. Продюсер объяснил это тем, что артист выходит на сцену «фриковатый, незатейливый», дарит людям доброту и не произносит ни одного политического слова.