Шура с хитом «Ты не верь слезам» стал самым желанным артистом на новогодних корпоративах

Продюсер Сергей Лавров раскрыл главный тренд этого сезона: на новогодних корпоративах царит полная аполитичность. Заказчики хотят просто праздника и хорошего настроения, а не громких заявлений со сцены. Об этом эксперт поведал NEWS.ru.

Именно поэтому невероятным спросом пользуется певец Шура. Продюсер отметил, что гонорар исполнителя хита «Ты не верь слезам» уже достиг 5 млн рублей. Лавров объяснил это так: артист выходит на сцену «фриковатый, незатейливый», дарит людям «доброту» и не произносит «ни одного политического слова».

В тени Шуры оказались такие патриотически настроенные артисты, как Олег Газманов, исполнительница хита «Матушка-Земля» Татьяна Куртукова и SHAMAN. Их спрос на новогодних корпоративах оказался заметно ниже. Зато расписаны все декабрьские даты у звёзд 90-х: Кая Метова, группы «Руки вверх!» и Леонида Агутина.

Ранее Шура заявил, что ради сценического совершенства не боится обратиться к пластическим хирургам и может изменить любую черту своей внешности. Музыкант заявил, что, по его мнению, живое выступление — это основа подлинного искусства, поскольку только оно позволяет исполнителю донести настоящие эмоции и создать доверительный диалог со зрителями.