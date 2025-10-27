Шура отреагировал на скандальное интервью Пугачёвой словами «Аллочку я люблю и уважаю»
Алла Пугачёва и Шура. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alla_orfey / shuramedvedev
50-летний певец Шура прокомментировал недавнее интервью Аллы Пугачёвой, подчеркнув своё уважение к артистке и важность свободы выражения мнений. Об этом он заявил в беседе с корреспондентом Super.ru.
«Аллочку я люблю и уважаю! У каждого есть право говорить, что он думает. Всё остальное — это наша с вами реакция как жителей России», — заявил Шура.
Напомним, в сентябре Алла Пугачёва впервые после отъезда из России дала интервью, в котором выразила удовлетворение своей нынешней жизнью, объяснила причины эмиграции и отвергла обвинения в измене Родине. Также она выразила надежду, что её дети смогут вернуться в Россию для создания Музея любви в городе Грязи. Интервью Примадонны вызвало большое негодование в российском обществе. Её назвали лицемеркой и предательницей. После этого певица зареклась давать комментарии. Life.ru подробно рассказывал, о чём же говорила Пугачёва в своём скандальном интервью.
Скандалы, премьеры и закулисная жизнь звёзд — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.