Шура отреагировал на скандальное интервью Пугачёвой словами «Аллочку я люблю и уважаю»

50-летний певец Шура прокомментировал недавнее интервью Аллы Пугачёвой, подчеркнув своё уважение к артистке и важность свободы выражения мнений. Об этом он заявил в беседе с корреспондентом Super.ru .

«Аллочку я люблю и уважаю! У каждого есть право говорить, что он думает. Всё остальное — это наша с вами реакция как жителей России», — заявил Шура.