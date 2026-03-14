5 православных книг, без которых не было бы ни Толстого, ни нас с вами, — читали хотя бы одну?

День православной книги отмечается 14 марта, и это отличный повод вспомнить тексты, без которых не было бы ни Достоевского, ни Толстого, ни даже советской литературы. Мы собрали пять главных православных книг, которые повлияли на всю русскую культуру, — от средневековых летописей до романов XX века. Удивительно, но эти произведения формировали мировоззрение людей столетиями, пронизывая своими идеями даже те эпохи, когда религия официально не приветствовалась.

«Остромирово Евангелие» — первая датированная книга на Руси

Главные православные книги, которые изменили русскую культуру. Фото © historyrussia

В 1056–1057 годах дьякон Григорий переписал для новгородского посадника Остромира текст Евангелия, создав первую точно датированную русскую книгу. Это не просто религиозный памятник, а настоящая энциклопедия древнерусского языка и культуры. Каждая буква выписана с невероятной тщательностью, украшена орнаментами и миниатюрами, превращая текст в произведение искусства. Именно через такие рукописи наши предки знакомились с христианством, осваивали грамоту и формировали литературный язык.

«Повесть временных лет» — летопись, ставшая национальным эпосом

Топ православных текстов, повлиявших на русскую литературу. Фото © Wikipedia

Монах Киево-Печерского монастыря Нестор в начале XII века (около 1113 года) создал текст, который стал фундаментом русского исторического самосознания. «Откуда есть пошла Русская земля» — этот вопрос летописец задал в самом начале, и ответ на него искали потом все наши писатели и философы. Летопись пронизана христианским мировоззрением: князья совершают подвиги во имя веры, грешники получают наказание, праведники — награду. Но главное — здесь впервые появляется идея единства Руси.

«Домострой» — книга, которую все ненавидят, но которая сформировала быт на века

Какие православные книги сформировали русское мировоззрение. Фото © Wikipedia

XVI век подарил нам текст, ставший символом патриархального уклада и одновременно — уникальным источником по истории русской повседневности. Священник Сильвестр составил или отредактировал (до сих пор историки спорят) свод правил, охватывающий абсолютно всё: от молитв до рецептов солений, от воспитания детей до хранения одежды. Да, там есть советы бить жену «не перед людьми», и современного читателя это справедливо возмущает. Но «Домострой» — это ещё и энциклопедия русского быта, где религиозное и бытовое слито воедино. Именно из таких текстов писатели XIX века черпали материал для описания старорусской жизни. Островский, Лесков, Толстой — все они обращались к «Домострою» как к источнику, показывающему, каким был русский дом до петровских реформ.

«Житие протопопа Аввакума» — первая русская автобиография и манифест свободы совести

Семь православных книг, без которых не было бы русской классики. Фото © Wikipedia / Сергей Дмитриевич Милорадович, «Путешествие Аввакума по Сибири»

В 1670-х годах старообрядческий протопоп Аввакум написал текст, которому не было аналогов в русской литературе. Это автобиография, написанная живым разговорным языком, полная юмора, гнева, отчаяния и несгибаемой веры. Аввакум рассказывает о своих злоключениях, о пытках, о скитаниях по Сибири — и делает это так ярко и образно, что невозможно оторваться от чтения. Некоторые литературоведы считают «Житие» прародителем русской психологической прозы: здесь впервые герой не просто совершает подвиги, а рефлексирует, сомневается, борется с собой. Это текст о человеке, который готов умереть за свои убеждения. Эта тема потом станет сквозной для всей русской литературы — от Радищева до Солженицына.

«Добротолюбие» — энциклопедия православной духовности

Православная литература: книги, которые изменили культуру России. Фото © Wikipedia

В конце XVIII века преподобный Паисий Величковский перевёл с греческого на церковнославянский язык огромный сборник текстов о духовной жизни. Это не просто богословие, а практическое руководство по молитве, борьбе со страстями, достижению внутреннего мира. Толстой читал «Добротолюбие» и, вероятно, в том числе под его влиянием создавал свою собственную философию. Даже советские философы вроде Лосева обращались к этим текстам, пытаясь найти в них ответы на вечные вопросы. «Добротолюбие» показало, что православие — это не только обряды, но и глубокая психологическая работа над собой.

Православная книга — это не узкожанровая литература для воскресных школ. Это тексты, которые формировали русский язык, русское мышление, русскую культуру. Даже если вы агностик или атеист, невозможно понять Гоголя, Достоевского, Лескова, не зная хотя бы основ православной традиции. Эти книги — часть нашего культурного кода, и День православной книги — хороший повод это признать и, может быть, перечитать что-то из этого списка заново.