Гранаты во дворах и бомбы на стройках: семь удивительных находок ВОВ спустя 80 лет

13 марта отмечается День поисковика России — праздник, который появился в 1988 году, когда движение получило официальное признание на государственном уровне. Но находить следы Великой Отечественной войны приходится не только профессиональным поисковикам. Обычные люди по всей стране регулярно обнаруживают опасные артефакты прямо у себя под ногами. Мы собрали самые значимые военные находки последнего времени, которые показывают, что война продолжает напоминать о себе даже спустя восемь десятилетий после Победы.

Двухлетний ребёнок нашёл гранату во дворе

Малыш играл в деревне Власово Одинцовского округа Московской области и обнаружил в земле странный ржавый предмет. Он сделал то, что сделал бы любой ребёнок, — принёс находку домой показать маме. Только вот в руках у него оказалась настоящая ручная граната времён войны, предположительно, РГД-33, изъеденная коррозией, но потенциально опасная. Мать вызвала экстренные службы, которые увезли гранату на экспертизу. К счастью, всё обошлось без жертв.

Немецкая авиабомба весом 250 килограммов на стройке

Рабочие на строительной площадке в Ялте при земляных работах 20 января 2026 года наткнулись на массивный металлический цилиндр — немецкую авиабомбу SD-250. Пиротехники МЧС обследовали находку и установили, что взрыватели не повреждены, бомбу можно транспортировать. Семь специалистов и две единицы техники понадобились, чтобы безопасно доставить снаряд на полигон для уничтожения. Операция прошла без происшествий. Эта бомба была сброшена больше 80 лет назад, но терпеливо ждала своего часа под землёй.

Неразорвавшийся снаряд в стенах собора

Реставраторы, работавшие в соборе Петра и Павла в Петергофе, обнаружили неразорвавшийся снаряд времён Великой Отечественной войны внутри кирпичного свода юго-западного шатра храма. Снаряд десятилетиями лежал в стенах церкви, построенной в начале XX века. Собор сильно пострадал во время войны, использовался как склад, долгие годы восстанавливался. На место прибыли полиция, МЧС и Росгвардия — снаряд оперативно обезвредили.

Человеческие останки на дачном участке

Дачник в Тосненском районе Ленинградской области решил построить гараж на своём участке рядом с Ям-Ижорой. Начав копать фундамент, он обнаружил человеческие останки. Участок принадлежит нынешним хозяевам с 2006 года, а садоводческое товарищество основано в 1959 году. В годы войны на этой территории шли ожесточённые бои. Сколько солдат полегло здесь, так и не дождавшись похорон? Находка была передана правоохранительным органам.

Противотанковая мина в мусорном баке

Житель трёхэтажного дома в Шелехове Иркутской области обнаружил во дворе учебную противотанковую мину в мусорном баке. Кто её туда выбросил и откуда она взялась — неизвестно. Взрывотехники подтвердили находку и увезли устройство на экспертизу. Правоохранители выясняют происхождение мины. Возможно, кто-то решил избавиться от военной реликвии, доставшейся от родственника-фронтовика, и просто выкинул её.

Советский штурмовик Ил-2 в Калининградской области

Поисковики центра «Натангия» в ходе экспедиции «В небе над Пруссией» обнаружили место падения советского штурмовика Ил-2 в Багратионовске. Самолёт был сбит в последний год войны во время боёв на подступах к Кёнигсбергу. Обломки пролежали в земле почти 80 лет. Специалисты после находки планировали обследовать район, чтобы восстановить историю самолёта и установить судьбу экипажа. Возможно, семьи погибших лётчиков наконец узнают, что случилось с их родными.

Затонувший военный катер в Финском заливе

Водолазы экспедиции «Поклон кораблям Великой Победы» погрузились на 55 метров в Финском заливе недалеко от острова Соммерс и обнаружили затонувший советский катер МО-308. Катер с повреждённой кормой, но хорошо сохранившейся рубкой лежал на дне с августа 1942 года, когда подорвался на мине. Трое членов экипажа погибли. Среди поднятых артефактов — предмет, похожий на чехол от морского бинокля. В конце мая 2025 года та же экспедиция нашла другой катер — МО-208, пропавший вместе с 22 моряками.

Война закончилась в 1945 году, но её следы обнаруживаются повсюду: от детских площадок до церковных сводов, от строительных котлованов до морского дна. Каждая такая находка — напоминание о том, через что прошли наши деды и прадеды, какой ценой досталась Победа. День поисковика 13 марта — повод вспомнить не только тех, кто профессионально занимается поиском следов войны, но и всех, кто поступает правильно при обнаружении артефактов: не трогает находки руками и сразу вызывает специалистов.