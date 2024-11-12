Неразорвавшийся снаряд времён ВОВ обнаружили при реставрации собора в Петергофе

Во время реставрации собора Петра и Павла в Петергофе нашли неразорвавшийся снаряд времён Великой Отечественной войны (ВОВ). Об этом сообщил комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга (КГИОП).

Снаряд был найден внутри кирпичного свода юго-западного шатра храма. На место обнаружения вызвали полицию, МЧС и Росгвардию, которые оперативно обезвредили опасную находку.

Собор Петра и Павла, построенный в 1894-1905 годах по проекту Николая Султанова под руководством архитектора Василия Косякова, был закрыт в 1938 году и сильно пострадал во время ВОВ. В послевоенные годы храм использовался как склад, а с 1974 по 1989 годы шли восстановительные работы. В 1989 году собор был возвращён церкви и продолжает сохранять память о героическом прошлом Петергофа.

Реставрационные работы на фасадах собора, финансируемые из бюджета Санкт-Петербурга и координируемые КГИОП, ведутся поэтапно с 2013 года. Полное завершение работ планируется к 2026 году.