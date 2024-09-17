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17 сентября, 10:30

В Подмосковье двухлетний ребёнок принёс домой найденную гранату времён ВОВ

В деревне Власово Одинцовского округа Московской области двухлетний малыш нашёл ручную гранату. Он принёс её домой и показал родителям, сообщает Mash.

Граната, найденная ребёнком в Подмосковье. Фото © Mash

Граната, найденная ребёнком в Подмосковье. Фото © Mash

Вероятно, находкой оказалась РГД-33 времён Великой Отечественной войны. Коррозия не пощадила корпус находки. Мать юного сыщика вызвала экстренные службы, которые увезли гранату для экспертизы.

В центре города на востоке Чехии обезвредили авиабомбу времён ВОВ
В центре города на востоке Чехии обезвредили авиабомбу времён ВОВ

Недавно в селе Мысхако Краснодарского края обнаружили 500-килограммовую бомбу времён Великой Отечественной Войны. Вскоре сапёры организовали ликвидацию снаряда на территории полигона в Раевской.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Camptoloma

Николай Рюмин
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