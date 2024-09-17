В Подмосковье двухлетний ребёнок принёс домой найденную гранату времён ВОВ

В деревне Власово Одинцовского округа Московской области двухлетний малыш нашёл ручную гранату. Он принёс её домой и показал родителям, сообщает Mash.

Граната, найденная ребёнком в Подмосковье. Фото © Mash

Вероятно, находкой оказалась РГД-33 времён Великой Отечественной войны. Коррозия не пощадила корпус находки. Мать юного сыщика вызвала экстренные службы, которые увезли гранату для экспертизы.