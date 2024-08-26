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26 августа, 18:27

В центре города на востоке Чехии обезвредили авиабомбу времён ВОВ

Чешские сапёры обезвредили авиабомбу времён ВОВ, которую обнаружили при строительных работах. Об этом сообщило информационное агентство CTK.

Светскую авиабомбу весом 100 килограммов нашли в центре Брно — одного из крупнейших городов Чехии. Полиция оперативно эвакуировала несколько десятков людей из близлежащих зданий. Сапёры занимались обезвреживанием бомбы в течение двух часов. С максимальной осторожностью её вывезли за пределы города для подрыва. На данный момент в городе восстановился обычный ритм жизни, ограничения для граждан и транспорта сняты.

Взрывоопасный урожай: Россиянин наткнулся на огромные авиабомбы времён ВОВ прямо на даче
Взрывоопасный урожай: Россиянин наткнулся на огромные авиабомбы времён ВОВ прямо на даче

Ранее Life.ru рассказывал, что в посёлке Прохладное Калининградской области нашли две авиабомбы времён ВОВ. Страшную находку обнаружил дачник во время работы на своём участке. Сотрудники МЧС вывезли с огорода взрывоопасные предметы и уничтожили их.

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Shutterstock / FOTODOM / MakDill

Александра Мышляева
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