В центре города на востоке Чехии обезвредили авиабомбу времён ВОВ

Светскую авиабомбу весом 100 килограммов нашли в центре Брно — одного из крупнейших городов Чехии. Полиция оперативно эвакуировала несколько десятков людей из близлежащих зданий. Сапёры занимались обезвреживанием бомбы в течение двух часов. С максимальной осторожностью её вывезли за пределы города для подрыва. На данный момент в городе восстановился обычный ритм жизни, ограничения для граждан и транспорта сняты.