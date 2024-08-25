Взрывоопасный урожай: Россиянин наткнулся на огромные авиабомбы времён ВОВ прямо на даче

В посёлке Прохладное Калининградской области обнаружили две авиабомбы времён Великой Отечественной войны. Страшную находку сделал дачник во время работы на своём участке.

Две авиабомбы времён ВОВ обнаружены на даче в Калининградской области. Фото © Telegram / МЧС России

«Две авиабомбы времён ВОВ обнаружены в Калининградской области. Накануне на них наткнулся дачник в огороде в поселке Прохладное», — отметили в пресс-службе МЧС в воскресенье, 25 августа.

Каждый из боеприпасов весит 100 килограмм. Сотрудники МЧС вывезли с огорода взрывоопасные предметы и уничтожили их.