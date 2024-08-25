Еврейский музей в Москве временно закрыт, внутри работает полиция
Еврейский музей и центр толерантности в Москве. Обложка © Wikipedia
В Еврейском музее и центре толерантности в Москве работают сотрудники полиции, учреждение закрыто для посетителей. Об этом сообщила пресс-служба музея.
«Оба входа музея закрыты. На территорию никого не пускают. Внутри работают сотрудники полиции», — приводит сообщение РИА «Новости».
Ранее в телеграм-каналах сообщили, что у входа в здание был обнаружен подозрительный предмет.
Еврейский музей и центр толерантности находится на улице Образцова в Северо-Восточном административном округе.
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