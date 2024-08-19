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19 августа, 11:52

Найденная под автомобилем в Москве барби-граната оказалась игрушечной

SHOT: Найденная под автомобилем в Москве граната оказалась игрушечной

Специалисты "обезвредили" розовую гранату, которую нашли под автомобилем на Октябрьской улице в Москве. Как сообщает SHOT, "боеприпас" оказался игрушечным.

В Москве под автомобилем врача обнаружили розовую гранату. Видео © Life.ru

По данным телеграм-канала, барби-снаряд достали из-под днища авто рукой. Всё это время место рядом с "заминированным" Haval было оцеплено, рядом дежурили полицейские с собаками.

Напомним, ранее Life.ru сообщал, что в Марьиной Роще под автомобилем нашли предмет розового цвета, похожий на гранату. Кто его туда поместил, выясняется.

Обложка ©

Life.ru

Никита Никонов
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