Найденная под автомобилем в Москве барби-граната оказалась игрушечной
SHOT: Найденная под автомобилем в Москве граната оказалась игрушечной
Специалисты "обезвредили" розовую гранату, которую нашли под автомобилем на Октябрьской улице в Москве. Как сообщает SHOT, "боеприпас" оказался игрушечным.
В Москве под автомобилем врача обнаружили розовую гранату. Видео © Life.ru
По данным телеграм-канала, барби-снаряд достали из-под днища авто рукой. Всё это время место рядом с "заминированным" Haval было оцеплено, рядом дежурили полицейские с собаками.
Напомним, ранее Life.ru сообщал, что в Марьиной Роще под автомобилем нашли предмет розового цвета, похожий на гранату. Кто его туда поместил, выясняется.
Life.ru