Найденная под автомобилем в Москве барби-граната оказалась игрушечной

Специалисты "обезвредили" розовую гранату, которую нашли под автомобилем на Октябрьской улице в Москве. Как сообщает SHOT, "боеприпас" оказался игрушечным.

В Москве под автомобилем врача обнаружили розовую гранату. Видео © Life.ru

По данным телеграм-канала, барби-снаряд достали из-под днища авто рукой. Всё это время место рядом с "заминированным" Haval было оцеплено, рядом дежурили полицейские с собаками.