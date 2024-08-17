"Граната", с которой пытались пройти в Соборную мечеть в Москве, оказалась сувениром

Предмет, с которым двое мужчин намеревались попасть в Соборную мечеть в Москве, оказался сувениром. Об этом заявили в МВД, комментируя сообщения, что посетители якобы пронесли гранату.

"Поступило сообщение, что в Выползовом переулке находятся неизвестные с подозрительным предметом. В ходе проверки установлено, что данный предмет является сувенирной продукцией и никакой опасности не представляет", — приводит РИА "Новости" заявление полицейских.