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17 августа, 17:02

"Граната", с которой пытались пройти в Соборную мечеть в Москве, оказалась сувениром

МВД: Предмет, с которым хотели попасть в Соборную мечеть, оказался сувениром

Предмет, с которым двое мужчин намеревались попасть в Соборную мечеть в Москве, оказался сувениром. Об этом заявили в МВД, комментируя сообщения, что посетители якобы пронесли гранату.

"Поступило сообщение, что в Выползовом переулке находятся неизвестные с подозрительным предметом. В ходе проверки установлено, что данный предмет является сувенирной продукцией и никакой опасности не представляет", — приводит РИА "Новости" заявление полицейских.

Напомним, вечером 17 августа первый зампред Духовного управления мусульман (ДУМ) России Дамир Мухетдинов заявил, что около здания Соборной мечети задержали двух граждан Турции с предметом, похожим на гранату. Полностью перестроенная мечеть была открыта в сентябре 2015 года.

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ТАСС / Владимир Гердо

Никита Осипов
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