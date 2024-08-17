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17 августа, 15:38

У Соборной мечети в Москве задержали двух иностранцев с гранатой

Первый зампред ДУМ: У Соборной мечети в Москве задержали двух турков с гранатой

В Москве около здания Соборной мечети задержали двух граждан Турции с предметом, похожим на гранату. Об этом сообщил первый зампред Духовного управления мусульман (ДУМ) России Дамир Мухетдинов.

"Охрана Соборной мечети Москвы около 17:00 задержала в КПП двух граждан, они пытались пронести на территорию комплекса гранату "Ф-1" без взрывчатого вещества. У задержанных паспорта граждан Турции", — приводит РИА "Новости" его слова.

В настоящее время с иностранцами работают оперативники. Официальных комментариев от МВД насчёт произошедшего пока не поступало.

Московская Соборная мечеть — одна из самых высоких и крупных не только в России, но и в Европе. Столичная достопримечательность находится в Выползовом переулке рядом со станцией метро "Проспект Мира". Полностью перестроенная мечеть была открыта в сентябре 2015 года. На торжественной церемонии, в частности присутствовали президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган.

Ранее сообщалось, что в Кемерове полиция задержала 17-летнего юношу, который бросил страйкбольную гранату в толпу людей. От взрыва в результате пострадали двое несовершеннолетних и 20-летняя девушка.

Граната взорвалась в доме в подмосковной Лобне, мужчине оторвало руку
Граната взорвалась в доме в подмосковной Лобне, мужчине оторвало руку
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ТАСС / Михаил Терещенко

Наталья Демьянова
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