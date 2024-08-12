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12 августа, 04:54

В Кемерове подросток швырнул страйкбольную гранату в толпу людей, ранены трое

В Кемерове задержан 17-летний подросток за бросок страйкбольной гранаты в людей

Дело об этом инциденте уже передано в следственные органы СУ СК РФ по Кемеровской области – Кузбассу. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrey Danilov

Дело об этом инциденте уже передано в следственные органы СУ СК РФ по Кемеровской области – Кузбассу. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrey Danilov

В Кемерове 17-летний подросток из посёлка Яшкино бросил страйкбольную гранату в группу людей, в результате чего ранения получили три человека. Сразу после происшествия полицейские начали активные поиски и оперативные мероприятия, которые позволили быстро установить личность нарушителя.

Всё произошло 11 августа в одном из парков. Сообщалось, что неизвестный бросил гранату в толпу отдыхающих, после чего скрылся. В результате ранения получили три человека: 20-летняя девушка и двое детей.

Как сообщает ГУ МВД по Кемеровской области, подростка уже задержали сотрудники ОМВД России по Яшкинскому муниципальному округу. Дело передано в следственные органы СУ СК РФ по Кемеровской области – Кузбассу.

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Ранее Life.ru сообщал, что в Кемерове произошёл инцидент, когда балкон многоквартирного дома обрушился вместе с хозяйкой квартиры. Происшествие случилось 22 июля 2024 года на улице Инициативной, когда плита балкона обрушилась и женщина оказалась на земле, упав с высоты второго этажа. Пострадавшую с травмами госпитализировали в медицинское учреждение.

Кирилл Сосновских
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