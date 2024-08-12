В Кемерове подросток швырнул страйкбольную гранату в толпу людей, ранены трое
В Кемерове задержан 17-летний подросток за бросок страйкбольной гранаты в людей
Дело об этом инциденте уже передано в следственные органы СУ СК РФ по Кемеровской области – Кузбассу. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrey Danilov
В Кемерове 17-летний подросток из посёлка Яшкино бросил страйкбольную гранату в группу людей, в результате чего ранения получили три человека. Сразу после происшествия полицейские начали активные поиски и оперативные мероприятия, которые позволили быстро установить личность нарушителя.
Всё произошло 11 августа в одном из парков. Сообщалось, что неизвестный бросил гранату в толпу отдыхающих, после чего скрылся. В результате ранения получили три человека: 20-летняя девушка и двое детей.
Как сообщает ГУ МВД по Кемеровской области, подростка уже задержали сотрудники ОМВД России по Яшкинскому муниципальному округу. Дело передано в следственные органы СУ СК РФ по Кемеровской области – Кузбассу.
Ранее Life.ru сообщал, что в Кемерове произошёл инцидент, когда балкон многоквартирного дома обрушился вместе с хозяйкой квартиры. Происшествие случилось 22 июля 2024 года на улице Инициативной, когда плита балкона обрушилась и женщина оказалась на земле, упав с высоты второго этажа. Пострадавшую с травмами госпитализировали в медицинское учреждение.