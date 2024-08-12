В Кемерове подросток швырнул страйкбольную гранату в толпу людей, ранены трое

В Кемерове 17-летний подросток из посёлка Яшкино бросил страйкбольную гранату в группу людей, в результате чего ранения получили три человека. Сразу после происшествия полицейские начали активные поиски и оперативные мероприятия, которые позволили быстро установить личность нарушителя.

Всё произошло 11 августа в одном из парков. Сообщалось, что неизвестный бросил гранату в толпу отдыхающих, после чего скрылся. В результате ранения получили три человека: 20-летняя девушка и двое детей.

Как сообщает ГУ МВД по Кемеровской области, подростка уже задержали сотрудники ОМВД России по Яшкинскому муниципальному округу. Дело передано в следственные органы СУ СК РФ по Кемеровской области – Кузбассу.