В Кемерове обрушился балкон многоквартирного дома с женщиной
Обложка © Telegram / "СУ СК России по Кемеровской области – Кузбассу"
В Кемерове рухнул балкон многоквартирного дома. Сооружение упало вместе с хозяйкой квартиры. Женщина получила травмы и была госпитализирована, сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета РФ по Кемеровской области.
"По данным следствия, 22 июля 2024 года в квартире одного из домов по улице Инициативной города Кемерово произошло обрушение плиты балкона, в результате чего хозяйка квартиры упала с высоты второго этажа. С травмами женщина доставлена в медицинское учреждение", — говорится в сообщении.
В Кемерове обрушился балкон с женщиной. Видео © Telegram / "СУ СК России по Кемеровской области – Кузбассу"
Следственный отдел по Кировскому району города Кемерово уже возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (пункт "в" части 2 статьи 238 УК РФ). Специалисты продолжают проводить необходимые проверки для установления всех обстоятельств произошедшего.
Ранее Life.ru сообщал, что в здании ТЦ в Апшеронске произошёл взрыв, который привёл к обрушению конструкции. Сотрудники МЧС смогли достать из-под обломков сотрудницу аптеки. Всего в результате происшествия пострадало 14 человек, однако прокуратура сообщает о четырёх раненых. Возбуждено уголовное дело.