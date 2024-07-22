В Кемерове обрушился балкон многоквартирного дома с женщиной

В Кемерове рухнул балкон многоквартирного дома. Сооружение упало вместе с хозяйкой квартиры. Женщина получила травмы и была госпитализирована, сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета РФ по Кемеровской области.

"По данным следствия, 22 июля 2024 года в квартире одного из домов по улице Инициативной города Кемерово произошло обрушение плиты балкона, в результате чего хозяйка квартиры упала с высоты второго этажа. С травмами женщина доставлена в медицинское учреждение", — говорится в сообщении.

В Кемерове обрушился балкон с женщиной. Видео © Telegram / "СУ СК России по Кемеровской области – Кузбассу"