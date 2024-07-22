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22 июля, 07:35

Прокуратура сообщила о четырёх пострадавших после обрушения ТЦ в Апшеронске

При взрыве в торговом центре в Апшеронске на Кубани пострадало четыре человека. Об этом сообщает Прокуратура Краснодарского края.

"На место происшествия прибыли оперативные службы, всего пострадало четверо граждан", — отметили в ведомстве.

Момент обнаружения сотрудницы ТЦ под завалами в Апшеронске попал на видео
Момент обнаружения сотрудницы ТЦ под завалами в Апшеронске попал на видео

По факту ЧП следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Напомним, в ТЦ в городе Апшеронске Краснодарского края произошёл взрыв газа, из-за которого обрушилась большая часть здания. Очевидцы сообщали, что под завалами может оставаться работница аптеки, позже сотрудникам МЧС всё же удалось её вызволить.

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ГУ МЧС по Краснодарскому краю

Наталья Афонина
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