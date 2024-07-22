Прокуратура сообщила о четырёх пострадавших после обрушения ТЦ в Апшеронске
При взрыве в торговом центре в Апшеронске на Кубани пострадало четыре человека. Об этом сообщает Прокуратура Краснодарского края.
"На место происшествия прибыли оперативные службы, всего пострадало четверо граждан", — отметили в ведомстве.
По факту ЧП следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Напомним, в ТЦ в городе Апшеронске Краснодарского края произошёл взрыв газа, из-за которого обрушилась большая часть здания. Очевидцы сообщали, что под завалами может оставаться работница аптеки, позже сотрудникам МЧС всё же удалось её вызволить.
ГУ МЧС по Краснодарскому краю