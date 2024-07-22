Момент обнаружения сотрудницы ТЦ под завалами в Апшеронске попал на видео
Телеграм-канал SHOT опубликовал видео с моментом обнаружения женщины под завалами ТЦ в Апшеронске. Больше людских голосов сотрудники экстренных служб не слышат.
Спасатели обнаружили женщину под завалами ТЦ. Видео © Telegram / SHOT
Работницу аптеки Ирину поместили в реанимацию. Она работала в торговом центре на Ворошилова около двух лет.
Ранее в ТЦ в городе Апшеронске Краснодарского края произошёл взрыв газа, из-за которого обрушилась большая часть здания. Очевидцы сообщали, что под завалами может оставаться работница аптеки, позже сотрудникам МЧС всё же удалось её вызволить. В результате происшествия пострадало 14 человек.
Telegram / SHOT