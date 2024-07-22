Момент обнаружения сотрудницы ТЦ под завалами в Апшеронске попал на видео

Телеграм-канал SHOT опубликовал видео с моментом обнаружения женщины под завалами ТЦ в Апшеронске. Больше людских голосов сотрудники экстренных служб не слышат.

Работницу аптеки Ирину поместили в реанимацию. Она работала в торговом центре на Ворошилова около двух лет.