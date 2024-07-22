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22 июля, 06:34

Момент обнаружения сотрудницы ТЦ под завалами в Апшеронске попал на видео

Телеграм-канал SHOT опубликовал видео с моментом обнаружения женщины под завалами ТЦ в Апшеронске. Больше людских голосов сотрудники экстренных служб не слышат.

Спасатели обнаружили женщину под завалами ТЦ. Видео © Telegram / SHOT

Работницу аптеки Ирину поместили в реанимацию. Она работала в торговом центре на Ворошилова около двух лет.

Трое детей и двое взрослых пострадали при взрыве газа в Подмосковье
Трое детей и двое взрослых пострадали при взрыве газа в Подмосковье

Ранее в ТЦ в городе Апшеронске Краснодарского края произошёл взрыв газа, из-за которого обрушилась большая часть здания. Очевидцы сообщали, что под завалами может оставаться работница аптеки, позже сотрудникам МЧС всё же удалось её вызволить. В результате происшествия пострадало 14 человек.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Владимир Озеров
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