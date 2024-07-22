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22 июля, 12:13

Спасённой из-под завалов апшеронского ТЦ аптекарше ампутировали стопу

SHOT: Пострадавшей от взрыва в Апшеронске заведующей аптекой ампутировали стопу

Пострадавшей от взрыва в ТЦ Апшеронска сотруднице аптеки ампутировали стопу. Об этом сообщает SHOT.

Пострадавшая во время взрыва газа в ТЦ Апшеронска. Фото © SHOT

Пострадавшая во время взрыва газа в ТЦ Апшеронска. Фото © SHOT

По данным издания, 40-летняя Ирина П. работала в магазине заведующей. Буквально около часа назад её вертолётом доставили доставили в Краснодар, врачи ввели её в медикаментозную кому. Рабочий день женщины начался за несколько минут до взрыва газа.

Момент обнаружения сотрудницы ТЦ под завалами в Апшеронске попал на видео
Момент обнаружения сотрудницы ТЦ под завалами в Апшеронске попал на видео

Напомним, сегодня утром в ТЦ в городе Апшеронске Краснодарского края произошёл взрыв газа, из-за которого большая часть здания рухнула. Сотрудники МЧС смогли достать из-под обломков сотрудницу аптеки. Всего в результате происшествия пострадало 14 человек, однако прокуратура сообщает о 4 раненных. Возбуждено уголовное дело.

Обложка ©

SHOT

Александра Мышляева
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