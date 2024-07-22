Спасённой из-под завалов апшеронского ТЦ аптекарше ампутировали стопу

Пострадавшей от взрыва в ТЦ Апшеронска сотруднице аптеки ампутировали стопу. Об этом сообщает SHOT .

По данным издания, 40-летняя Ирина П. работала в магазине заведующей. Буквально около часа назад её вертолётом доставили доставили в Краснодар, врачи ввели её в медикаментозную кому. Рабочий день женщины начался за несколько минут до взрыва газа.