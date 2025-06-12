В Финском заливе за месяц сделали две знаковых для юбилея Победы находки
В Финском заливе нашли советский боевой катер времён Великой Отечественной войны
Советский катер МО-4. Обложка © Российское военно-историческое общество / Евгений Халдей
В Финском заливе обнаружен советский катер времён Второй мировой войны. Об этом рассказали участники экспедиции «Поклон кораблям Великой Победы».
Водолазы обследовали затонувшее судно, предположительно, «Морской охотник» МО-308. Находка была сделана недалеко от острова Соммерс, где в годы войны шли ожесточённые морские бои.
Первоначально из-за помех от волн гидролокатор давал нечёткий сигнал, и исследователи даже допускали, что обнаружили подводную лодку. Однако погружение на 55 метров подтвердило: это советский военный катер с повреждённой кормой, но хорошо сохранившейся рубкой и носовой частью. Среди поднятых артефактов — предмет, похожий на чехол от морского бинокля. Его поместили в пресную воду для дальнейшей реставрации.
По архивным данным, МО-308 подорвался на мине в августе 1942 года при сопровождении тральщиков. Трое членов экипажа погибли, но секретные документы были спасены.
«Катер подорвался на мине. Взрыв произошёл в районе кают-компании, у катера оторвало ютовую часть корпуса до люка носового машинного отделения. Характер взрыва — глухой. Перед взрывом мотор был застопорен, но катер по инерции имел движение вперед. За 4,5 минуты до подрыва на поверхности воды ни плавающих мин, ни буйков замечено не было», — приводит телеканал «Санкт-Петербург» выдержку из сохранившегося боевого донесения капитана судна..
В конце мая экспедиция обнаружила другой такой катер — МО-208. Он пропал без вести с 22 моряками на борту.
«Мне кажется, что в год 80-летия Победы – это очень хорошая находка», — поделился с телеканалом руководитель экспедиции Константин Богданов.
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