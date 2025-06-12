В Финском заливе за месяц сделали две знаковых для юбилея Победы находки

В Финском заливе обнаружен советский катер времён Второй мировой войны. Об этом рассказали участники экспедиции «Поклон кораблям Великой Победы».

В Финском заливе нашли затонувший советский катер «Морской охотник» времён ВОВ. Видео © Телеканал «Санкт-Петербург» / АО «ГАТР»

Водолазы обследовали затонувшее судно, предположительно, «Морской охотник» МО-308. Находка была сделана недалеко от острова Соммерс, где в годы войны шли ожесточённые морские бои.

Первоначально из-за помех от волн гидролокатор давал нечёткий сигнал, и исследователи даже допускали, что обнаружили подводную лодку. Однако погружение на 55 метров подтвердило: это советский военный катер с повреждённой кормой, но хорошо сохранившейся рубкой и носовой частью. Среди поднятых артефактов — предмет, похожий на чехол от морского бинокля. Его поместили в пресную воду для дальнейшей реставрации.

По архивным данным, МО-308 подорвался на мине в августе 1942 года при сопровождении тральщиков. Трое членов экипажа погибли, но секретные документы были спасены.

«Катер подорвался на мине. Взрыв произошёл в районе кают-компании, у катера оторвало ютовую часть корпуса до люка носового машинного отделения. Характер взрыва — глухой. Перед взрывом мотор был застопорен, но катер по инерции имел движение вперед. За 4,5 минуты до подрыва на поверхности воды ни плавающих мин, ни буйков замечено не было», — приводит телеканал «Санкт-Петербург» выдержку из сохранившегося боевого донесения капитана судна..

В конце мая экспедиция обнаружила другой такой катер — МО-208. Он пропал без вести с 22 моряками на борту.

«Мне кажется, что в год 80-летия Победы – это очень хорошая находка», — поделился с телеканалом руководитель экспедиции Константин Богданов.