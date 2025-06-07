Сахалинский блогер нашёл в лесу заброшенное военное укрытие с неразорвавшимися минами
«Простой сахалинец» обнаружил заброшенное военное укрытие во время похода в лес
Обложка © Шедеврум / Life.ru
Автор популярного блога о сахалинской истории и заброшенных объектах наткнулся на военное убежище в лесу и сделал там неожиданные открытия. Видеоролик «Простого сахалинца» опубликован на YouTube.
Противотанковые мины, обнаруженные блогером в укрытии на Сахалине. Фото © youtube / Простой сахалинец
Он сообщил о сохранившихся в лесу военных постройках, включая каменные и деревянные сооружения. Особенно опасен, по его словам, заброшенный штаб, где блогер обнаружил противотанковые мины.
Пробираясь по затопленному бункеру, он задокументировал на видео множество военных находок, погребённых под водой: от ящиков с боеприпасами до костюмов химзащиты, противогазов и запчастей для техники.
А ранее Life.ru рассказывал, как житель Коньково случайно обнаружил крупный схрон оружия во время прогулки по лесу. Напротив жилых домов он заметил большой подозрительный рюкзак.