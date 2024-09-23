Противотанковую мину нашли в мусорном баке в Шелехове

Во дворе трёхэтажного жилого дома в Шелехове был найден опасный предмет — учебная противотанковая мина. Об инциденте стало известно благодаря сообщению местного жителя в службу экстренной помощи, пишет Babr Mash.

Мина, обнаруженная в мусорном баке возле трёхэтажки в Шелехове. Фото © Babr Mash

На место происшествия прибыли взрывотехники, которые подтвердили, что в мусорном баке действительно находится мина. Правоохранительные органы взяли устройство на обследование, чтобы провести необходимые экспертизы и выяснить происхождение находки.