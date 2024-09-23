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23 сентября, 03:09

Противотанковую мину нашли в мусорном баке в Шелехове

Babr Mash: В Иркутской области обнаружена противотанковая мина в мусорном баке

Во дворе трёхэтажного жилого дома в Шелехове был найден опасный предмет — учебная противотанковая мина. Об инциденте стало известно благодаря сообщению местного жителя в службу экстренной помощи, пишет Babr Mash.

Мина, обнаруженная в мусорном баке возле трёхэтажки в Шелехове. Фото © Babr Mash

Мина, обнаруженная в мусорном баке возле трёхэтажки в Шелехове. Фото © Babr Mash

На место происшествия прибыли взрывотехники, которые подтвердили, что в мусорном баке действительно находится мина. Правоохранительные органы взяли устройство на обследование, чтобы провести необходимые экспертизы и выяснить происхождение находки.

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Babr Mash

Кирилл Сосновских
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