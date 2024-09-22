Свалка из «зубов дракона» найдена в подконтрольной ВСУ части ДНР

Неиспользованные «зубы дракона» найдены на свалке в подконтрольной ВСУ части ДНР. Как пишет «Страна.ua», используемые при строительстве фортификаций сооружения были обнаружены в городе Мирнограде (Димитрове).

По информации издания, «зубы» были просто выброшены. Это вызывает вопросы о неэффективности использования ресурсов в зоне конфликта.