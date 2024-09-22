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22 сентября, 20:18

Свалка из «зубов дракона» найдена в подконтрольной ВСУ части ДНР

Неиспользованные «зубы дракона» найдены на свалке в подконтрольной ВСУ части ДНР. Как пишет «Страна.ua», используемые при строительстве фортификаций сооружения были обнаружены в городе Мирнограде (Димитрове).

По информации издания, «зубы» были просто выброшены. Это вызывает вопросы о неэффективности использования ресурсов в зоне конфликта.

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Ранее Литва установила «зубы дракона» и другие укрепления на границе с Калининградской областью. Средства «контрмобильности» возле моста Королевы Луизы, соединяющего прибалтийскую страну с городом Советск Калининградской области, включают в себя также мины и противотанковые ежи.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / deniska_ua

Кирилл Сосновских
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