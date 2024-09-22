Свалка из «зубов дракона» найдена в подконтрольной ВСУ части ДНР
Неиспользованные «зубы дракона» найдены на свалке в подконтрольной ВСУ части ДНР. Как пишет «Страна.ua», используемые при строительстве фортификаций сооружения были обнаружены в городе Мирнограде (Димитрове).
По информации издания, «зубы» были просто выброшены. Это вызывает вопросы о неэффективности использования ресурсов в зоне конфликта.
Ранее Литва установила «зубы дракона» и другие укрепления на границе с Калининградской областью. Средства «контрмобильности» возле моста Королевы Луизы, соединяющего прибалтийскую страну с городом Советск Калининградской области, включают в себя также мины и противотанковые ежи.
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