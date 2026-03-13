Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 марта, 13:30

Кроссворд по фильмам ужасов: Самые смелые разгадают 9 слов, хлюпики побегут плакать в подушку

Сегодня — пятница, 13-е, самый загадочный и страшный день в году. «Я не трус, но я боюсь!» — сказал однажды Горбунков. А вы не бойтесь! Разгадайте кроссворд из 9 слов по культовым хоррорам и заслужите звание самого смелого.

Обложка © Chat GPT

Обложка © Chat GPT

Сегодня не просто пятница — сегодня пятница, 13-е! Мистический день, когда даже небо, кажется, затягивается тучами, а скрип половиц звучит зловеще. Самое время проверить, есть ли у вас стальные нервы. Мы подготовили особый кроссворд, чтобы вы могли взглянуть своему страху в глаза! Всего 9 вопросов о культовых хоррор-фильмах. Докажите, что вы свой в мире ужасов, а не хлюпик, который при первом скримере побежит плакать в подушку. Накиньте капюшон, приглушите свет и приступайте к разгадке!

Давайте погрузимся в литературу и испытаем свою память на прочность. Попробуйте отличить произведения Михаила Булгакова от плохого описания ИИ! В честь прошедшего 8 Марта мы вспоминали великих женщин нашей страны, а на какую из них похожи вы? Окунитесь в школьные годы и ответьте на 8 вопросов по русскому языку на время!

Тест: Этими секретаршами восхищался весь СССР! Сможете узнать, из каких они фильмов?
Тест: Этими секретаршами восхищался весь СССР! Сможете узнать, из каких они фильмов?
BannerImage
Анна Московко
  • Статьи
  • хорроры
  • ужас
  • Тесты
  • WOW
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar