Кроссворд по фильмам ужасов: Самые смелые разгадают 9 слов, хлюпики побегут плакать в подушку

Сегодня не просто пятница — сегодня пятница, 13-е! Мистический день, когда даже небо, кажется, затягивается тучами, а скрип половиц звучит зловеще. Самое время проверить, есть ли у вас стальные нервы. Мы подготовили особый кроссворд, чтобы вы могли взглянуть своему страху в глаза! Всего 9 вопросов о культовых хоррор-фильмах. Докажите, что вы свой в мире ужасов, а не хлюпик, который при первом скримере побежит плакать в подушку. Накиньте капюшон, приглушите свет и приступайте к разгадке!