В Багратионовске Калининградской области обнаружено место падения штурмовика Ил-2, который был сбит в последний год Великой Отечественной войны. Об этой находке сообщил Amber Mash.

Обломки самолёта были обнаружены в ходе масштабной экспедиции «В небе над Пруссией». Как пояснили поисковики центра «Натангия», эта боевая машина применялась в сражениях на подступах к Кёнигсбергу в рамках Восточно-Прусской наступательной операции.

Под Калининградом обнаружили место падения советского Ил-2, сбитого в 1945 году. Фото © Telegram / Amber Mash

Специалисты планируют тщательно обследовать весь район в ближайшее время, чтобы восстановить историю самолёта и, возможно, установить судьбу его экипажа.

