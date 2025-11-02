Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 ноября, 15:51

В Эстонии найдена 250-килограммовая авиабомба недалеко от границы с Россией

Обложка © ТАСС / VALDA KALNINA

Обложка © ТАСС / VALDA KALNINA

В Эстонии недалеко от границы с Россией сапёры обезвреживают 250-килограммовую авиабомбу. Как пишет Postimees, боеприпас был случайно найден местным жителем в лесу.

Прибывшие на место происшествия сапёрные подразделения провели идентификацию находки, подтвердив её принадлежность к авиационным боеприпасам. Детали происхождения и даты изготовления бомбы не установлены. Принято решение о ликвидации боеприпаса. Зона вокруг места обнаружения временно ограничена для доступа.

Эстония опровергла сообщения о «российской активности» у затонувшего парома
Эстония опровергла сообщения о «российской активности» у затонувшего парома

Ранее сообщалось, что Эстония готова сбивать любые воздушные цели, которые пересекут границу страны с территории России и будут представлять непосредственную угрозу. У Эстонии есть все протоколы и возможности для этого, поскольку страна уже более 20 лет является членом НАТО. Также Европа не допустит насильственного изменения границ Украины.

Самые значимые события без лишнего — в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Эстония
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar