В Эстонии найдена 250-килограммовая авиабомба недалеко от границы с Россией

В Эстонии недалеко от границы с Россией сапёры обезвреживают 250-килограммовую авиабомбу. Как пишет Postimees, боеприпас был случайно найден местным жителем в лесу.

Прибывшие на место происшествия сапёрные подразделения провели идентификацию находки, подтвердив её принадлежность к авиационным боеприпасам. Детали происхождения и даты изготовления бомбы не установлены. Принято решение о ликвидации боеприпаса. Зона вокруг места обнаружения временно ограничена для доступа.