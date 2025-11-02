В Эстонии найдена 250-килограммовая авиабомба недалеко от границы с Россией
Обложка © ТАСС / VALDA KALNINA
В Эстонии недалеко от границы с Россией сапёры обезвреживают 250-килограммовую авиабомбу. Как пишет Postimees, боеприпас был случайно найден местным жителем в лесу.
Прибывшие на место происшествия сапёрные подразделения провели идентификацию находки, подтвердив её принадлежность к авиационным боеприпасам. Детали происхождения и даты изготовления бомбы не установлены. Принято решение о ликвидации боеприпаса. Зона вокруг места обнаружения временно ограничена для доступа.
Ранее сообщалось, что Эстония готова сбивать любые воздушные цели, которые пересекут границу страны с территории России и будут представлять непосредственную угрозу. У Эстонии есть все протоколы и возможности для этого, поскольку страна уже более 20 лет является членом НАТО. Также Европа не допустит насильственного изменения границ Украины.
