Эстония опровергла сообщения о «российской активности» у затонувшего парома

Информация немецких СМИ об активности России у места крушения парома Estonia в Балтийском море не соответствует действительности. С таким заявлением выступило Министерство обороны Эстонии, передаёт ERR.

В ведомстве подчеркнули, что район крушения строго контролируется и находится под юрисдикцией Финляндии.

«Данный участок Балтийского моря является одним из наиболее контролируемых мест, главным образом из-за соблюдения покоя захоронения. В этом районе действует запрет на погружения и остановки судов, а место находится в зоне ответственности Финляндии», — сообщили в Минобороны Эстонии.

Предположения о якобы разведывательной активности РФ также опроверг эстонский эксперт по мореходству Таури Роозипуу. Он отметил, что подобные версии не имеют под собой оснований, поскольку затонувший паром находится под постоянным наблюдением.

По словам специалиста, район крушения, хотя и не является зоной активного судоходства, находится под наблюдением сил НАТО в рамках операции Baltic Sentry, целью которой является охрана подводной инфраструктуры.

Вчера прибалтийские СМИ писали, что, российские спецслужбы якобы разместили на затонувшем пароме Estonia шпионское оборудование.