В Эстонии запустили радиолокационную станцию у границы с Россией

На северо-востоке Эстонии, в приграничном с Россией регионе Ида-Вирумаа, начала работу новая радиолокационная станция, а неподалёку строится ещё один военный объект. Об этом телерадиокомпания ERR.

«Радарная станция была возведена на терриконе бывшей шахты Viru и предназначена для мониторинга воздушного пространства восточной части Эстонии», — говорится в материале.

Кроме того, в деревне Васкнарва, на левом берегу реки Нарвы у истока Чудского озера, ведётся строительство ещё одного военного объекта. По словам представителя эстонского центра оборонных инвестиций Андо Воогмы, там возводятся сооружения станции связи и радиолокационной станции. Минобороны Эстонии также планирует установить радар на острове Хийумаа в Балтийском море — проект должен быть завершён к 2026 году.