28 октября, 09:30

В Эстонии запустили радиолокационную станцию у границы с Россией

Обложка © Life.ru / Шедеврум

На северо-востоке Эстонии, в приграничном с Россией регионе Ида-Вирумаа, начала работу новая радиолокационная станция, а неподалёку строится ещё один военный объект. Об этом телерадиокомпания ERR.

«Радарная станция была возведена на терриконе бывшей шахты Viru и предназначена для мониторинга воздушного пространства восточной части Эстонии», — говорится в материале.

В уезде Ида-Вирумаа завершили строительство радиолокационной станции, которая уже начала работу. Станция расположена на терриконе бывшей шахты Viru и предназначена для наблюдения за воздушным пространством восточной части страны.

Кроме того, в деревне Васкнарва, на левом берегу реки Нарвы у истока Чудского озера, ведётся строительство ещё одного военного объекта. По словам представителя эстонского центра оборонных инвестиций Андо Воогмы, там возводятся сооружения станции связи и радиолокационной станции. Минобороны Эстонии также планирует установить радар на острове Хийумаа в Балтийском море — проект должен быть завершён к 2026 году.

Власти Эстонии закрыли шоссе, частично проходящее по территории России

Ранее сообщалось, что Эстония готова сбивать любые воздушные цели, которые пересекут границу страны с территории России и будут представлять непосредственную угрозу. У Эстонии есть все протоколы и возможности для этого, поскольку страна уже более 20 лет является членом НАТО. Также Европа не допустит насильственного изменения границ Украины.

