22 октября, 08:34

Глава МИД Эстонии: Европа не допустит «насильственного изменения» границ Украины

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MAXSHOT.PL

Европа не допустит «насильственного изменения» границ Украины, пригрозил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна.

Эстонский дипломат призвал продолжать давление на Россию и поддерживать Украину — это якобы приведёт к «справедливому и прочному миру». Также, по его мнению, будущее Украины — в Европейском союзе и НАТО.

В Эстонии построят четыре завода по производству мин и ракет

А ранее в Эстонии запретили движение по части автодороги Вярска — Саатсе, проходящей через так называемый Саатсеский сапог на территории России. Таллин руководствовался некими «соображениями безопасности».

