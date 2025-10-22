Европа не допустит «насильственного изменения» границ Украины, пригрозил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна.

Эстонский дипломат призвал продолжать давление на Россию и поддерживать Украину — это якобы приведёт к «справедливому и прочному миру». Также, по его мнению, будущее Украины — в Европейском союзе и НАТО.

А ранее в Эстонии запретили движение по части автодороги Вярска — Саатсе, проходящей через так называемый Саатсеский сапог на территории России. Таллин руководствовался некими «соображениями безопасности».