Глава МИД Эстонии: Европа не допустит «насильственного изменения» границ Украины
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MAXSHOT.PL
Европа не допустит «насильственного изменения» границ Украины, пригрозил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна.
Эстонский дипломат призвал продолжать давление на Россию и поддерживать Украину — это якобы приведёт к «справедливому и прочному миру». Также, по его мнению, будущее Украины — в Европейском союзе и НАТО.
А ранее в Эстонии запретили движение по части автодороги Вярска — Саатсе, проходящей через так называемый Саатсеский сапог на территории России. Таллин руководствовался некими «соображениями безопасности».
