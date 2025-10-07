В Эстонии построят четыре завода по производству мин и ракет

Эстония начала реализацию масштабного проекта по созданию оборонно-промышленного парка, где разместятся четыре предприятия по производству вооружений. Об этом сообщает Postimees со ссылкой на Государственный центр оборонных инвестиций страны.

Промпарк хотят построить близ деревни Эрмисту на юго-западе Эстонии, там разместятся заводы по производству мин и зарядов, взрывчатых веществ, зенитных ракет малой дальности и компонентов боеприпасов.

Власти предоставят компаниям земельные участки сроком до 70 лет.

Ранее сообщалось, что канцлер Министерства иностранных дел Эстонии Йонатан Всевиов заявил о возможности применения противокорабельных ракет в качестве ответной меры на нарушение воздушного пространства страны. Он подчеркнул, что ответные действия могут распространяться на различные сферы, включая морскую, а не ограничиваться воздушным пространством.