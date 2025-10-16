Власти Эстонии закрыли шоссе, частично проходящее по территории России

Правительство Эстонии приняло решение о запрете движения по части автодороги Вярска — Саатсе, проходящей через так называемый Саатсеский сапог на территории России. Глава МВД Эстонии Игорь Таро подтвердил, что данный участок дороги будет полностью закрыт для движения. В решении, как отмечается, главной причиной стали соображения безопасности.

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал добавил, что власти ускорят строительство объездной дороги, чтобы компенсировать закрытие участка. Дорога Вярска — Саатсе была построена ещё в советское время и дважды пересекает российскую территорию. Один из участков, протяжённостью 30 метров, а другой — 1 км, ранее использовались для безвизового транзита, однако теперь движение по ним будет ограничено.

Ранее сообщалось, что власти Эстонии начнут продавать автомобили, оставленные у границы с Россией. По данным ERR, транспортные средства будут эвакуированы, а при отсутствии реакции владельцев в течение 30 дней — выставлены на аукцион.