Власти Эстонии начнут продавать автомобили, оставленные у границы с Россией

Власти Эстонии с октября начнут применять строгие меры в отношении автомобилей, оставленных на парковке у контрольно-пропускного пункта Койдула на границе с Россией дольше разрешённых 72 часов. Как сообщает телерадиокомпания ERR, транспортные средства будут эвакуированы, а при отсутствии реакции владельцев в течение 30 дней — выставлены на аукцион.

Руководитель отдела надзора департамента транспорта Эстонии Сийм Якси уточнил, что парковка у КПП допускается на трое суток с обязательным указанием даты и времени начала стоянки. Он также отметил, что некоторые автомобилисты оставляют машины на обочинах или в лесу, где эвакуацию могут инициировать местные власти или землевладельцы.

Ранее власти Эстонии продлили запрет на полёты вдоль границы с Россией и Латвией в ночное время. Сейчас полёты на высоте до одного километра в приграничной зоне разрешены только при наличии специального разрешения от полиции и пограничной службы.