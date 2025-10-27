В МИД Эстонии заявили о готовности сбивать российские воздушные цели
Эстония готова сбивать воздушные цели, которые прибудут с территории России и нарушат её воздушное пространство. Об этом заявил министр иностранных дел страны Маргус Цахкна.
«Мы их (летательные аппараты) будем сбивать, если будет существовать непосредственная угроза, и у нас есть все протоколы и все возможности, ведь мы уже более 20 лет являемся членом НАТО», — приводит слова Цахкны, который находится с визитом на Украине, телеканал «Мы — Украина».
Это заявление следует за публикацией в газете Telegraph от 3 октября, где канцлер эстонского МИД Йонатан Всевиов сообщил об угрозе применения противокорабельных ракет в адрес России из-за предполагаемого нарушения её воздушного пространства. Однако позиция НАТО, озвученная генеральным секретарем Марком Рютте 15 октября, отличается: он предложил альянсу «выводить за пределы» российские военные самолёты, оказавшиеся в его пространстве, вместо того чтобы их сбивать.
Напомним, ранее североатлантический совет НАТО возложил на Россию ответственность за инциденты с беспилотниками и самолётами в Польше и Эстонии. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал эти утверждения безосновательными.
