Рютте заявил, что НАТО не стоит сбивать российские самолёты

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выступил с заявлением, опровергающим призывы к силовому ответу на возможное нарушение воздушных границ альянса. Он заявил, что альянсу нужно «выводить за пределы» российские военные самолеты, а не сбивать их.

Рютте подчеркнул, что не согласен с теми, кто предлагает немедленно уничтожать любые самолеты РФ в воздушном пространстве НАТО. По его словам, сначала необходимо «абсолютно убедиться, представляет ли он реальную угрозу». Если угрозы нет, то задачей альянса является именно вывод самолёта.

Это заявление прозвучало на фоне инцидента в сентябре, когда Таллин бездоказательно обвинил Москву в нарушении своего воздушного пространства. Минобороны России тогда опровергло эти обвинения, сообщив, что полеты истребителей МиГ-31 в Калининградскую область были плановыми и выполнялись строго по международным правилам.