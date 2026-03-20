20 марта, 11:03

Концерт группы BTS принесёт экономике Южной Кореи триллионы вон

Обложка © ТАСС / Kristin Callahan

Обложка © ТАСС / Kristin Callahan

Предстоящий концерт популярной K-pop-группы BTS в центре Сеула окажет мультипликативный эффект на экономику страны, исчисляемый триллионами вон. Об этом заявил министр финансов Республики Корея Ку Юн Чхоль в соцсети X, отметив, что «незримое влияние» события будет ещё более значимым.

Выступление станет первым для коллектива с 2022 года — после вынужденного перерыва, связанного с прохождением военной службы участниками группы. По оценкам властей, концерт посетят несколько сотен тысяч человек. В центре Сеула уже появились приветственные плакаты, адресованные фанатам BTS, которые съезжаются со всего мира. Ку Юн Чхоль также связал возвращение группы с надеждой на мир.

«На концерте соберутся фанаты BTS со всего мира, было бы здорово, если это место станет символом гармонии и мира, а не разделения и конфликта. Возвращение группы вселяет надежду многим людям, надеюсь, что война закончится как можно скорее, а экономика вернётся к привычному состоянию», добавил южнокорейский министр.

20 марта коллектив выпустит свой первый после возвращения альбом «Ариран», названный в честь корейской традиционной песни. В дальнейшем BTS отправятся в мировое турне.

BTS презентовали «дембельский» альбом и отправляются в тур по миру
BTS презентовали «дембельский» альбом и отправляются в тур по миру

Напомним, что после завершения военной службы участники K-pop-группы BTS объявили о возвращении на сцену. С 9 апреля 2026 года по 14 марта 2027 года коллектив отправится в мировое турне, которое охватит 79 городов в Японии, Северной Америке, Мексике, Испании, Великобритании, Колумбии, Бразилии, Малайзии, а также Австралии, Гонконге и на Филиппинах.

Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Афонина
