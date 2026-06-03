«Фабрику звёзд» могут перезапустить на Первом канале в начале 2027 года

Легендарная «Фабрика звёзд» готовится к перезапуску на Первом канале в начале 2027 года. О предстоящем возвращении культового шоу сообщило рекламное агентство Media Instinct Group.

Формат обещают оставить нетронутым. Конкурсантов снова поселят в «Звёздном доме» под прицелами скрытых камер, где им предстоит три месяца оттачивать вокал, танцы и актёрскую игру под руководством приглашённых звёзд. Зрителям представят 12 отчётных концертов и еженедельные обзоры. Ведущей, как и прежде, останется Яна Чурикова.

Официального подтверждения от Первого канала пока нет. При этом юристы напоминают, что права на формат принадлежат компании Weit Media, которая давно не сотрудничает с телеканалом, а это может создать сложности.

Напомним, что оригинальная «Фабрика» стартовала в 2002 году и открыла дорогу на большую сцену Полине Гагариной, Стасу Пьехе, Виктории Дайнеко и десяткам других звёзд.

Ранее сообщалось, что Влад Соколовский и Дмитрий Бикбаев спустя почти двадцать лет возродили дуэт «БиС». Артисты познакомились на «Фабрике звёзд — 7» в 2007 году, а их хиты «Твой или ничей», «Кораблики» и «Катя» в своё время звучали из каждого утюга. Коллектив распался через три года, но сейчас решил вернуться на сцену. В сентябре дуэт даст большие концерты в Москве и Петербурге, пообещав зрителям технологичное шоу.