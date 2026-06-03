«Эмоциональная напряжённость»: Таролог раскрыл, что на самом деле связывает Лазарева и Гагарину

Сергей Лазарев и Полина Гагарина анонсировали совместную песню. Релиз обещают 5 июня. Однако чёрно-белые фото звёзд в соцсетях уже несколько дней подогревают слухи о возможном романе.

Таролог Борис Зак в беседе с «Радио 1» решил развеять надежды поклонников. Он сделал расклад на картах Таро. По его словам, отношения пары можно охарактеризовать как сугубо деловые.

«Карта Отшельник указывает на нежелание развития личных привязанностей в паре, а карты Башня и 10 Жезлов больше говорят о напряжённом характере отношений, нежели о каких-то взаимных тёплых чувствах», — пояснил эксперт.

Он добавил, что и чувства Сергея к Полине не романтические. Выпавшая карта Королева Пентаклей тождественна Отшельнику и говорит о нежелании вовлекаться в личную жизнь. А карта Луна указывает на эмоциональную напряжённость, которую певец испытывает при общении с коллегой.

Полина, по словам таролога, также не очень эмоционально довольна сотрудничеством. Карта 3 Мечей может говорить о болезненной ситуации, которая произошла между артистами раньше.

«Исходя из всех выпавших карт можно смело утверждать, что выложенные фото — это способ подогреть интерес публики», — резюмировал Зак.

Напомним, ранее Полина Гагарина представила поклонникам загадочного кавалера и тут же была разоблачена. Подписчики быстро предположили, что рядом с певицей на новом фото запечатлён Сергей Лазарев. Через несколько часов артист поддержал интригу.