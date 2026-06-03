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3 июня, 08:29

«Эмоциональная напряжённость»: Таролог раскрыл, что на самом деле связывает Лазарева и Гагарину

Таролог Зак: Совместные фото Лазарева и Гагариной — способ подогреть интерес

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / gagarina1987

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / gagarina1987

Сергей Лазарев и Полина Гагарина анонсировали совместную песню. Релиз обещают 5 июня. Однако чёрно-белые фото звёзд в соцсетях уже несколько дней подогревают слухи о возможном романе.

Таролог Борис Зак в беседе с «Радио 1» решил развеять надежды поклонников. Он сделал расклад на картах Таро. По его словам, отношения пары можно охарактеризовать как сугубо деловые.

«Карта Отшельник указывает на нежелание развития личных привязанностей в паре, а карты Башня и 10 Жезлов больше говорят о напряжённом характере отношений, нежели о каких-то взаимных тёплых чувствах», — пояснил эксперт.

Он добавил, что и чувства Сергея к Полине не романтические. Выпавшая карта Королева Пентаклей тождественна Отшельнику и говорит о нежелании вовлекаться в личную жизнь. А карта Луна указывает на эмоциональную напряжённость, которую певец испытывает при общении с коллегой.

Полина, по словам таролога, также не очень эмоционально довольна сотрудничеством. Карта 3 Мечей может говорить о болезненной ситуации, которая произошла между артистами раньше.

«Исходя из всех выпавших карт можно смело утверждать, что выложенные фото — это способ подогреть интерес публики», — резюмировал Зак.

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Напомним, ранее Полина Гагарина представила поклонникам загадочного кавалера и тут же была разоблачена. Подписчики быстро предположили, что рядом с певицей на новом фото запечатлён Сергей Лазарев. Через несколько часов артист поддержал интригу.

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Дарья Нарыкова
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