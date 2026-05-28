«Моя любовь»: Полина Гагарина представила поклонникам загадочного кавалера и тут же была разоблачена

Полина Гагарина опубликовала в соцсетях совместное фото с мужчиной и подписала его словами «Моя любовь». Подписчики быстро предположили, что рядом с певицей запечатлён Сергей Лазарев.

Через несколько часов артист поддержал интригу. Он выложил ответный снимок, на котором со спины видна Гагарина, и добавил к публикации эмодзи в виде сердца. На посты отреагировали коллеги по сцене. Игорь Крутой написал «Ууууу», а Ваня Дмитриенко назвал исполнителей приколистами.

Часть пользователей решила, что артисты таким образом могут намекать на новую совместную песню. Сами Гагарина и Лазарев пока не стали объяснять, что именно скрывается за загадочными публикациями.

Ранее певец Сергей Лазарев приехал на последний звонок к выпускникам школы №47 в Нижнем Новгороде после их приглашения в соцсетях. Ребята записали рилс с просьбой прийти на праздник, и артист решил исполнить их мечту.