Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 мая, 12:31

Лазарев снова попал в самое сердце — он приехал к выпускникам на последний звонок из-за рилса

Лазарев увидел рилс и приехал на последний звонок в школу в Нижнем Новгороде

Певец Сергей Лазарев приехал на последний звонок к выпускникам школы №47 в Нижнем Новгороде после их приглашения в соцсетях. Ребята записали рилс с просьбой прийти на праздник, и артист решил исполнить их мечту.

Лазарев приехал на последний звонок. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ shapananas

Одиннадцатиклассники опубликовали ролик за несколько недель до торжественной линейки. Они знали, что артист будет в городе с концертами 25 и 26 мая, и рассчитывали, что видео дойдёт до него благодаря «силе интернета». Утром на последнем звонке школьников ждал настоящий сюрприз: Лазарев приехал лично. Выпускники не скрывали эмоций, когда увидели артиста на празднике.

Певец сфотографировался с ребятами, исполнил для них песню «В самое сердце» и пожелал удачи во взрослой жизни.

Лазарев рассказал о своём сексуальном дебюте: Случился достаточно поздно
Лазарев рассказал о своём сексуальном дебюте: Случился достаточно поздно

А ещё существует «сила молитвы», которая наверняка пригодится даже не самым верующим школьникам, когда дело дойдёт до ЕГЭ. Ранее священник рассказал, как правильно молиться перед экзаменом, чтобы справиться с волнением и обрести ясность мыслей.

Всё о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ shapananas

Владимир Озеров
  • Новости
  • Дети
  • Сергей Лазарев
  • Знаменитости
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar