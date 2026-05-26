Лазарев снова попал в самое сердце — он приехал к выпускникам на последний звонок из-за рилса

Певец Сергей Лазарев приехал на последний звонок к выпускникам школы №47 в Нижнем Новгороде после их приглашения в соцсетях. Ребята записали рилс с просьбой прийти на праздник, и артист решил исполнить их мечту.

Лазарев приехал на последний звонок.

Одиннадцатиклассники опубликовали ролик за несколько недель до торжественной линейки. Они знали, что артист будет в городе с концертами 25 и 26 мая, и рассчитывали, что видео дойдёт до него благодаря «силе интернета». Утром на последнем звонке школьников ждал настоящий сюрприз: Лазарев приехал лично. Выпускники не скрывали эмоций, когда увидели артиста на празднике.

Певец сфотографировался с ребятами, исполнил для них песню «В самое сердце» и пожелал удачи во взрослой жизни.

